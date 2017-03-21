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العالم في 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:
أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي موعد تفعيل المادة 50، المتعلقة بخطوات الخروج من الاتحاد الأوروبي، كما طردت نيوزلندا دبلوماسيًا أمريكيًا في إطار تحقيق بشأن جريمة، وتواصلت التصريحات القوية بين ألمانيا وتركيا.. ونبرز بعض من المشاهد العالمية اليوم..

1 - تيريزا ماي تُفعل إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل

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رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث خلال مؤتمر حزبي في كارديف الجمعة (أ ف ب)

أكدت تيريزا ماي رئيسة الوزراء البريطانية أنها ستقوم الأسبوع المقبل بتفعيل المادة خمسين من معادة لشبونة.
وأكدت البريطانية أن ماي ستوجه خطابات رسمية للدول الأعضاء الباقية في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة لإخطارها برغبة المملكة المتحدة في الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما يعني حسب معاهدة لشبونة تفعيل المادة 50 رسميا.
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2- نيوزيلندا تطرد دبلوماسيا أمريكيا

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رئيس الوزراء النيوزلندي بيل إنجليش (أرشيفية) 


أعلن مسؤولون أن السلطات النيوزيلندية قامت بطرد دبلوماسي أمريكي بعدما رفضت الولايات المتحدة رفع حصانته للسماح للشرطة باستجوابه في إطار جريمة خطيرة. ولم تكشف السلطات تفاصيل الجريمة، لكن وسائل الاعلام المحلية أشارت إلى أن الدبلوماسي غادر البلاد الاسبوع الماضي وهو يعاني من كسر في الأنف وتورم في إحدى عينيه.
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3- رئيس الفلبين: النواب الأوروبيين ''مجانين''

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رئيس الفلبين رودريجو دوتيرتي (أ ف ب) 


وصف الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي النواب الأوروبيين ب"المجانين"، وذلك في رده على قرار للبرلمان الأوروبي دان الأسبوع الماضي "العدد الكبير للاعدامات خارج اطار القضاء" في الحرب على المخدرات. وقال دوتيرتي الذي يقوم بزيارة رسمية الى العاصمة البورمية نايبيداو "لا أفهم هؤلاء المجانين. لماذا تحاولون فرض أنفسكم؟ لماذا لا تهتمون بقضاياكم الخاصة؟".
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4- ميركل تهدد بمنع تجمعات انتخابية للأتراك في ألمانيا

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المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أ ف ب) 


هددت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل بمنع المسؤولين الأتراك من المجيء للمشاركة في تجمعات انتخابية مؤيدة للرئيس التركي في ألمانيا بعد الهجمات الجديدة التي شنها ضدها رجب طيب أردوغان.
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5- موسكو تستدعي السفير الإسرائيلي بشأن غارة جوية على سوريا

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السفير الإسرائيلي إلى روسيا جاري كورين خلال تسلمه أوراق اعتماده الجمعة – (أ ف ب) 


أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أنها استدعت السفير الإسرائيلي في موسكوللاحتجاج على غارة جوية إسرائيلية قرب مدينة تدمر السورية. وكانت تقارير إسرائيلية أشارت، السبت إلى أن الخارجية الروسية استدعت السفير جاري كورين، غداة اعتماده سفيرا لدى موسكو.
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6- سيول قلقة من ''التقدم'' في البرنامج البالستي لكوريا الشمالية

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صورة غير مؤرخة نشرتها الوكالة الرسمية لكوريا الشمالية في نوفبر 2016 للزعيم كيم يونج أون مع قادة الجيش 


اعتبرت كوريا الجنوبية أن التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية على محرك صاروخي هي مؤشر إلى "تقدم كبير" في برامجها البالستية. وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج -أون أشرف على اختبار المحرك الصاروخي الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون لبكين.
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مصراوي Masrawy

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