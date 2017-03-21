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وزير الداخلية الإيطالي: توجه لإقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا

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وزير الداخلية الإيطالي: توجه لإقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا وزير الداخلية الإيطالي: توجه لإقامة معسكرات للمهاجرين في ليبيا

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي

طرابلس - (أ ش أ):

قال وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي، إن تسعين عنصرًا من خفر السواحل الليبي سيباشرون مهامهم في المياه الإقليمية لبلادهم بعد انتهاء التأهيل الضروري على متن السفينة الحربية الإيطالية "سان جورجيو" مع نهاية شهر أبريل أو النصف الأول من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك في أعقاب اجتماع دول شمال وجنوب المتوسط حول الهجرة في روما، الإثنين.

وكشف الوزير الإيطالي "عن توجه لإقامة مخيمات للمهاجرين في ليبيا قائلاً "إن المهاجرين الذين سيتم اعتراضهم في المياه الإقليمية الليبية سيتم إعادتهم إلى ليبيا حيث سيتم تجميعهم في معسكرات يتم داخلها الالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان، حسب قوله.

وقالت مصادر إيطالية إنه سيتم تسليم ليبيا نهاية شهر يونيو ثلاثة زوارق لمساعدتها على إدارة إشكالية الهجرة وتحسين آداء خفر السواحل، بينما طالب الوفد الليبي بعشرة سفن ومعدات أخرى نشرت "بوابة الوسط" الليبية تفاصيلها وتصل حجم تكالفيها إلى 800 مليون يورو.

واتفق المجتمعون على عقد اللقاء المقبل حول الهجرة القادمة من ليبيا في تونس.

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مصراوي Masrawy

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