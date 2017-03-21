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العرب اليوم: قصف "وهمي" على قطاع غزة.. وقصة رفض عمان تسليم ''أحد أخطر الإرهابيين'' لأمريكا

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مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تأثرت الساحة العربية ،اليوم الاثنين، بالعديد من الأحداث الهامة والتي كان أبرزها القمة المصرية -الفلسطينية وتفجير بغداد، إضافة إلى قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

1- عشرات القتلى في انفجار بغداد

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تصاعد الدخان من انفجار سيارة مفخخة في الموصل يوم 5 مارس 2017 (أ ف ب)

ارتفع عدد ضحايا انفجار السيارة المفخخة بحي "العامل" جنوب غربي العاصمة العراقية بغداد إلى 44 قتيلاً وجريحًا.

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2- تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه

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إطلاق صاروخ باليستي موجه

يوم 8 مارس 2016 (أ ف ب)

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

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3- الجيش العراقي يحرر قريتين غربي الموصل

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قوات مكافحة الإرهاب العراقية تتقدم في غرب الموصل الاثنين (أ ف ب)

تمكنت قوات الجيش العراقي مدعومة بالحشد الشعبي، الاثنين، من السيطرة على قريتين غرب الموصل بمحافظة نينوي شمالي العراق وكبدت تنظيم "داعش" الإرهابي خسائر بالأرواح والمعدات.

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4- انعقاد القمة الفلسطينية - المصرية في القاهرة

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اجتماع الرئيس المصري و الرئيس الفلسطيني في القاهرة الاثنين (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن انعقاد القمة الفلسطينية-المصرية، في القاهرة، يشكل "ردًا ثنائياً مشتركًا وصريحًا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة وديمومة العلاقة التاريخية بين جمهورية العربية ودولة فلسطين، أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين عبدالفتاح ومحمود عباس".

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5- عمان ترفض تسليم أمريكا ''أحد أخطر الإرهابيين''

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قوات الشرطة الأردنية تؤمن مسيرة فى عمان يوم 23 ديسمبر 2016 (أ ف ب


صادقت محكمة التمييز في الأردن، أعلى سلطة قضائية على قرار بعدم تسليم الولايات المتحدة أردنية مدرجة على قائمة "أخطر الإرهابيين المطلوبين" لمكتب التحقيقات الفيدرالي (أف بي آي).

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6- إسرائيل تنفذ غارات وهمية على غزة

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تصاعد الدخان بعد غارة اسرائيلية في غزة يوم 18 مارس 2017 (أ ف ب)

استهدفت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، بنيران الرشاشات الثقيلة مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة، فيما نفذت طائرات الاحتلال غارات وهمية في الأجواء الغربية للمدينة.

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مصراوي Masrawy

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