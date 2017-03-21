البدري: بيدفيست لم يكن سهلا.. وبطولة أفريقيا هدفنا الأول

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قال حسام البدري، المدير الفني للنادي الأهلي، إن تأهل فريقه لدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، خطوة في غاية الأهمية، وبخاصة أن البطولة هى الهدف الأول للفريق هذا الموسم.

وأضاف «البدري»، خلال مداخلته الهاتفية، بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج «ملك وكتابة» الذي يعرض على قناة «الأهلي»، أن فريق بيدفيست لم يكن منافسًا سهلًا، خاصة أن الكرة في جنوب إفريقيا تشهد طفرة كبيرة، وبها لاعبون جيدون.

وأشار المدير الفني للقلعة الحمراء، أن حكم مباراة الإياب حرم الأهلي من ركلة جزاء صحيحة، بالإضافة إلى عدد من القرارات العكسية.