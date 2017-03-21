فيديو| البدري يرد على الصقر: «إمتاع إيه وبتاع إيه مش عايز أنفعل»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

استنكر حسام البدري المدير الفني للأهلي، انتقاد أحمد حسن، محلل قناة dmc sports، لأداء النادي الأهلي، الذي وصفه بأنه "لا يقدم كرة ممتعة"، وقال: "أنا مندهش من هذا الكلام".

وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج "ملك وكتابة" الذي يعرض على قناة "الأهلي": "إمتاع إيه وبتاع إيه، أى كلام"، قبل أن يعلق إبراهيم المنيسي: "إمتاع يبقى نروح السيرك بقى".

وتابع: "نحن نلعب مباراة تكتيكية خارج الأرض أمام بيدفيست في جنوب إفريقيا"، مشددًا "ده كلام مفيهوش وعي، وأنا مش عايز أنفعل".