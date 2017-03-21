فيديو| البدري يرد على الصقر: «إمتاع إيه وبتاع إيه مش عايز أنفعل»

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استنكر حسام البدري المدير الفني للأهلي، انتقاد أحمد حسن، محلل قناة dmc sports، لأداء النادي الأهلي، الذي وصفه بأنه "لا يقدم كرة ممتعة"، وقال: "أنا مندهش من هذا الكلام".
وأضاف "البدري"، خلال مداخلة هاتفية، بحلقة اليوم الإثنين، من برنامج "ملك وكتابة" الذي يعرض على قناة "الأهلي": "إمتاع إيه وبتاع إيه، أى كلام"، قبل أن يعلق إبراهيم المنيسي: "إمتاع يبقى نروح السيرك بقى".
وتابع: "نحن نلعب مباراة تكتيكية خارج الأرض أمام بيدفيست في جنوب إفريقيا"، مشددًا "ده كلام مفيهوش وعي، وأنا مش عايز أنفعل".