33 عاما على ميلاد «النينو».. حارس المرمى الذي هجر عرينه لـ«غزو شباك العالم»

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تحل اليوم ذكرى ميلاد الإسباني فرناندو خوسيه توريس سانز، أو ما يلقب بالنينو، لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني الحالي، والذي يتم عامه الـ33 اليوم، في مسيرة كروية مليئة بالعطاء والشغف الكروي.

بداياته

ولد توريس في إحدى مقاطعات مدينة مدريد وتحديدا في فوينلابرادا 20 مارس 1984 ولُقب بـ(النينو) elNiNo، نظرا لوجهه الطفولي وملامحه الصغيرة، وبدأ شغفه بكرة القدم مبكرا حينما انضم لـ فريق بارك 84 في عمر الخامسة.

والد توريس كان رجلا عاملا، فيما كانت أمه فلوري سانز تسافر معه يوميا لكي يحضر تدريبات الفريق، فيما كان جد النينو شغوفا بفريق أتليتكو مدريد، وورث توريس هذا الشغف بعد ذلك.

توريس بدأ مسيرته الكروية في عمر الخامسة كحارس مرمى، مثل أخيه، ثم انتقل بعدها إلى مركز المهاجم بداية من عمر السابعة عندما لعب لأحد الأندية المحلية في مدينته.

وبعد ثلاثة أعوام وفي عمر العاشرة، لعب توريس لفريق يسمى "ريو" وسجل 55 هدفا في أول موسم له معه، ليصبح بعدها من ضمن ثلاثة لاعبين في "ريو" انضموا في منحة لأكاديمية أتلتيكو مدريد، والتي انضم لها في عمر الحادية عشرة.

أتلتيكو مدريد

أبرز توريس موهبة كبيرة مع أتلتيكو جعلته يشارك في جميع الفرق ويصعد لجميع المراحل السنية قبل أن يصل للفريق الأول ويخوض أول مباراة له معهم في 27 مايو 2001، عندما كان في سن السابعة عشر، على ملعب فينسنتي كالديرون أمام فريق ليجانيس، في دوري الدرجة الثانية.

وبعد أسبوع شارك توريس مجددا ولكن هذه المرة أمام ألباسيتي وسجل أول هدف له بقميص الفريق الأول للروخي بلانكوس، ثم ساهم معهم في الموسم التالي بالصعود لدوري الدرجة الأولى، وبعد ذلك ومع تفوقه أصبح توريس أصغر لاعب يلبس شارة قيادة الفريق وهو بعمر الـ19.

استطاع توريس أن يشارك في 244 مباراة في الفترة من 2001 حتى 2007 مع أتليتكو مدريد، سجل فيهم 91 هدفا.

ليفربول

انتقل توريس إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتحديدا ليفربول عام 2007 والذي قال عنه أنه أكثر الأماكن التي شعر بها بالراحة خلال مسيرته، في صفقة بلغت 40 مليون يورو.

وقال في تصريحات سابقة "ليفربول جزء أساسي في حياتي، إنهم لا يعتبرونني جزء منهم ولكن الأيام ستكشف ذلك، حينما رحلت من أتليتكو لم أجد مكان أفضل من الأنفيلد".

ونشر موقع سكواكا المتخصص في الإحصائيات إحصائية عن توريس، قائلاً أنه أكثر لاعب سجل أهدافا في موسمه الأول في الدوري الإنجليزي، حيث أحرز 24 هدفا.

قضى النينو 4 مواسم مع الريدز بين 2007 و2011، لعب خلالها 142 مباراة وسجل 81 هدفا.

تشيلسي

انتقل إلى نادي تشيلسي عام 2010 الذي لعب له حتى 2014، وشارك في 172 لقاء وسجل 45 هدفا، وخلال تلك الفترة حققق لقب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

ميلان

لعب النينيو في صفوف ميلان لفترة قصيرة في موسم 2014-2015 على سبيل الإعارة من تشيلسي، شارك خلالها في 10 مباريات وسجل هدفا وحيدا.

العودة للوطن

ثم عاد في 2015 إلى أتلتيكو مدريد، ليشارك معه في 90 مباراة حتى الآن ويسجل 24 هدفا.

المسيرة الدولية

حقق أول لقب دولي له مع منتخب بلاده في أمم أوروبا 2008، حين سجل الهدف الفوز لمنتخب بلاده الوحيد في المباراة النهائية أمام ألمانيا، والتي انتهت بنتيجة 1-0 ليكون بذلك قد ساهم بإنجاز تاريخي لإسبانيا وهو تحقيق لقب اليورو للمرة الثانية بتاريخ إسبانيا.

وبعدها كان من الجيل الذهبي للمتادور الإسباني الذي رفع كأس العالم 2010، وبعدها فاز بـ يورو 2012 في بولندا وأوكرانيا، كما حقق وصافة كأس القارات 2013.

القدوة

توريس يعتبر قدوة لجميع لاعبي فريقه، وبخاصة "كوكي" لاعب خط الوسط، الذي كان يتخذ النينو مثلا أعلى له منذ الصغر، وعندما كبر أصبح زميلا له في الفريق.