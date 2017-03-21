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ناينجولان: «مدخن وأفتخر»

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ناينجولان: «مدخن وأفتخر» ناينجولان: «مدخن وأفتخر»

التحرير

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صرح البلجيكي راجا ناينجولان، لاعب روما الإيطالي، أنه يدخن بشراهة ولا يخفي ذلك وأنه لا يجد عيبا في التدخين طالما يؤدي عمله كلاعب كرة قدم على نحو جيد.

وقال ناينجولان، في تصريحات لصحيفة «كالتشيو ميركاتو» الإيطالية: "أنا شخص صريح، وأقول دائما ما أشعر به، أنا لست خجولا أو أشعر بالعيب من أنني مدخن لأنها عادة اعتدت عليها".

وأضاف: "أعلم أنني يجب أن أكون مثالا جيدا ولدي أطفال، ولكنني أوؤدي عملي كلاعب كرة قدم جيد ولا أدخر جهدا، والجميع يعلم أن التدخين بالنسبة لي شئ لا أستطيع إخفاءه أو إنكاره، ولكنني لا أشعر بعيب أو خجل بسبب ذلك".

وكان روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا قد استدعى نانيجولان لقائمة والتي من المقرر أن تخوض عدة مباريات ودية ومباراة في تصفيات كأس العالم مع اليونان، بعد أن عفا عنه المدرب، حيث لم يقم باستدعائه في آخر مباراتين للأسود أمام هولندا وإستونيا بسبب مشكلة التدخين.

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التحرير

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