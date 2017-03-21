10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد – محمد الصباغ:

قال رئيس لجنة الاستخبارات بالكونجرس الأمريكي، ديفين نونيز، إنه لا دليل على تنصت أوباما على الرئيس الحالي دونالد ترامب، كما صرح والد منفذ هجوم مطار أورلي بباريس أن ابنه كان يشرب الخمر وليس إرهابيًا، وقال المرشد الأعلى في إيران علي خامئني إن على بلاده الاتجاه نحو "الاقتصاد المقاوم".. بجانب تصريحات أخرى اليوم.. نستعرض أبرزها..

1 – رئيس الاستخبارات بالكونجرس: لا دليل على "التنصت"

رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي ديفين نونيز في 7 مارس الجاري – (أ ف ب)

قال الجمهوري ديفين نونيز، رئيس لجنة الاستخبارات في الكونجرس الأمريكي، إنه لا دليل على مراقبة اتصالات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في برجه في نيويورك قبل فوزه بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر الماضي. وكان ترامب قد قال إن إدارة أوباما تنصتت على هاتفه في برج ترامب في نيويورك خلال الحملة الانتخابية.

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2 – شوقي علام: محاولات الحوثيين الزج بالمساجد في الصراعات "جريمة بشعة"



مفتي الجمهورية شوقي علام (أرشيفية)

استنكر فضيلة مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بشدة استهداف "المليشيات الحوثية" لمسجد فى منطقة صرواح التابعة لمحافظة مأرب شرقي اليمن. وقال إن محاولات الحوثيين للزج بالمساجد ودور العبادة في الصراعات الطائفية، والمذهبية جريمة بشعة ترفضها الشريعة الإسلامية.

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3- الخارجية الفلسطينية: قمتنا مع مصر ردت على المشككين



الصورة: وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي (أرشيفية)

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن انعقاد القمة الفلسطينية-المصرية، في القاهرة، يشكل "ردًا ثنائياً مشتركًا وصريحًا على كل من حاول التشكيك في عمق ومتانة وديمومة العلاقة التاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، أو التشويش على التناغم القائم بين الرئيسين عبدالفتاح السيسي ومحمود عباس".

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4- والد منفذ هجوم مطار أورلي: يشرب الخمر وليس إرهابيًا



الصورة: المتهم بتنفيذ هجوم أورلي زياد بلقاسم (أرشيفية)

أعلن مصدر قضائي فرنسي أن زياد بن بلقاسم المتطرف الذي هاجم جندية السبت في مطار أورلي بباريس قبل أن يُقتل، كان تحت تأثير الكحول والمخدرات. وقال والد المنفذ لإذاعة أوروبا1 التي لم تكشف اسمه "إبني لم يكن أبدا إرهابيا. (...) كان يتناول الخمر. أنظروا إلى أين يمكن أن نصل تحت تأثير الخمر والقنب الهندي".

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5- لافروف: حذرنا اليابان من "درع أمريكا"



وزيرة خارجية روسيا سيرجي لافروف مع نظيره الياباني فوميو كيشيدا خلال قائهما اليوم في طوكيو (أ ف ب)

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن موسكو نبهت اليابان إلى المخاطر الجادة التي يحملها نشر الدرع الصاروخي الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي. وقال "لقد لفتنا الانتباه إلى المخاطر الناجمة من نشر عناصر الدرع الصاروخي الأمريكي في منطقة آسيا والمحيط الهادي".

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6- خامنئي: لنتبنى الاقتصاد المقاوم



الصورة: المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي (أ ف ب)

جدد المرشد الأعلى لإيران آية الله علي خامنئي الدعوة إلى تبني "الاقتصاد المقاوم" الذي يجعل الانتاج المحلي أولوية. وفي كلمة متلفزة، دعا خامنئي المسؤولين إلى التركيز على قضايا رئيسية وأهمها "الانتاج الداخلي وفرص العمل لاسيما خلق فرص عمل للشبان".

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7- ترامب: التعاون مع روسيا "أخبار مزيفة"



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المزاعم بأنه تعاون مع روسيا بانها تندرج ضمن "الأخبار المزيفة." وكتب ترامب على تويتر يقول إن جيمس كلابر مدير الاستخبارات الوطنية وآخرين ذكروا بأنه لا توجد أدلة وجود اتصالات للرئيس مع روسيا. "هذه أخبار مزيفة والجميع يعلم ذلك."

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8- رئيس برلمان السودان: علاقاتنا بأمريكا دخلت مرحلة جديدة



رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر (أرشيفية)

قال رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر، إن العلاقات السودانية - الأمريكية دخلت مرحلة جديدة بعد الرفع الجزئي للعقوبات، داعياً إلى رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، ومشيراً إلى زيارة لوفد من الكونجرس الأمريكي إلى السودان أكتوبر المقبل.

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9- رئيس الأركان الإسرائيلي : قلقون من اتجاه "عون"



الصورة: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي جادي إيزنكوت (أرشيفية)

قال رئيس الأركان الإسرائيلي جادي إيزنكوت إن جيش بلاده لن يتردد بضرب المؤسسات المتماثلة مع لبنان نفسه وليس مع حزب الله بالذات. وأشار إلى التصريحات الصادرة مؤخرا من بيروت، وقال إن إسرائيل تنظر بقلق إلى الاتجاه الذي يقوده الرئيس اللبناني ميشيل عون وتحويل جيش لبنان إلى جزء من منظومة حزب الله.

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10- بابا الفاتيكان: أطلب الغفران على خطأ الكنيسة في الإبادة الجماعية



الصورة: بابا الفاتيكان فرانسيس (أ ف ب)

تضرع البابا فرانسيس طلبا لغفران الرب عن "خطايا وأخطاء الكنيسة والمنتمين إليها" المتورطين في الإبادة الجماعية التي حدثت في رواندا التي أدت لمقتل ثمان مائة ألف شخص عام 1994. وذكر بيان للفاتيكان، إثر استقبال البابا للرئيس الرواندي، بول كاغامي، أن الحبر الأعظم عبر لضيفه عن "عميق تأثره وحزن الكرسي الرسولي والكنيسة للإبادة".

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