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جريزمان يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان

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جريزمان يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان جريزمان يكشف حقيقة انتقاله لباريس سان جيرمان

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نفى أنطوان جريزمان، لاعب  أتلتيكو مدريد الإسباني، إنتقاله إلا أي نادي خلال الصيف القادم، بعد الإشاعات التي انتشرت خلال الأيام الماضية عن إمكانية رحيله إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال جريزمان في تصريحات صحفية نقلتها «ليكيب» الفرنسية: "لا أفكر في الرحيل إلى أي ناد خلال الصيف لأنني لا أفكر من الأساس في الرحيل عن أتلتيكو".

وأضاف المهاجم الفرنسي: "لا أريد ترك أتلتيكو مدريد، من أجل الانتقال إلى باريس، أو الصين، أو الولايات المتحدة الأمريكية، أو روسيا، أو أي نادٍ آخر".

كانت تقارير صحفية، ربطت جريزمان بالانتقال لسان جيرمان، الذي يسعى مسؤولوه لضمه؛ لتعزيز خط الهجوم برأس حربة آخر بجوار إدينسون كافاني، خاصة بعد رحيل زلاتان إبراهيموفيتش، مطلع الموسم الجاري، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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