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فيديو| سيف زاهر لمنتقدي الجبلاية: «أيوة هنهلل.. زعلانين ليه؟»

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فيديو| سيف زاهر لمنتقدي الجبلاية: «أيوة هنهلل.. زعلانين ليه؟» فيديو| سيف زاهر لمنتقدي الجبلاية: «أيوة هنهلل.. زعلانين ليه؟»

التحرير

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قال الإعلامي سيف زاهر، أن أحمد أحمد، الرئيس الجديد للاتحاد الإفريقي «كاف»، صرح بأن وقوف بجواره قاده لخطف مقعد رئاسة الاتحاد من الكاميروني عيسى حياتو، قائلًا «الراجل قال ما ينفعش دولة كبيرة زى مصر تقف جنبي، وأسقط في الانتخابات».

وأضاف «زاهر»، خلال حلقة اليوم الإثنين، من برنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه على قناة «on sport»، أن البعض غاضب من الظهور المشرف لمصر في الجمعية العمومية الأخيرة للكاف: «ياعم إحنا بنقول مصر هى اللي كبيرة، ووضعها اختلف في إفريقيا، صعبان عليكو قوي إنكم تقولوا غن الدولة المصرية دخلت معركة وكسبتها».

وتابع عضو مجلس اتحاد الكرة، «إحنا فرحانين، إنتوا زعلانين قوي كده ليه، إحنا هنلهلل يا سيدي ومبسوطين، مش قادر تفرح ببلدك».

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التحرير

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