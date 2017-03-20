بيان عاجل لرئيس البرلمان يحذر من تكرار كارثة ملف فساد القمح

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تقدم النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، موجه لحكومة المهندس شريف إسماعيل، للتحذير من تكرار كارثة ملف فساد القمح، التى وقعت العام الماضى، وعلى أساسها اتضح إهدار مليارات الجنيهات، من خلال مافيا كانت تتاجر فى قوت الشعب بملف توريد الأقماح.

وتساءل الجندي في بيانه: "هل راعت الحكومة جميع التوصيات المهمة التى أصدرها مجلس النواب فى تقرير لجنة تقصى الحقائق لتلافى حالات ووقائع الفساد الصارخة فى توريد الأقماح العام الماضى والتى أكدت وجود مافيا خطيرة تتاجر فى قوت الشعب تحت سمع وبصر جميع المسئولين التنفيذيين من الحكومة؟".

وأوضح رئيس لجنة الشئون الأفريقية في بيانه للبرلمان أن الحكومة لم تكشف عن نتائج تعاملها مع الفاسدين فى ملف توريد الأقماح، متسائلا هل تم استرداد حقوق الدولة منهم؟.