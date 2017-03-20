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انتخاب سعد الدين لعضوية «تنفيذية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات»

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انتخاب سعد الدين لعضوية «تنفيذية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات» انتخاب سعد الدين لعضوية «تنفيذية جمعية الأمناء العامين للبرلمانات»

التحرير

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عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعها رقم 35، والذي تم فيها انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية بالجمعية، في إطار اجتماعات المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي والتي تعقد حاليا في المغرب وتستمر حتى غد الثلاثاء. 

وتم انتخاب المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، كعضو في اللجنة التنفيذية للجمعية لمدة عامين قابلة للتجديد.

جدير بالذكر أن اللجنة التنفيذية لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، تختص باقتراح جدول أعمال كل دورة للجمعية العامة، وتتولى دراسة الموضوعات المقدمة من رئيس اللجنة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء الجمعية، وكذلك دراسة التعديلات المقترحة على النظام الأساسي واللائحة الداخلية تمهيداً لعرضها على الجمعية العامة.  كما تتولى تنفيذ قرارات الجمعية العامة، ودراسة طلبات العضوية وتقديم التوصيات في شأنها إلى الجمعية العامة.

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التحرير

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