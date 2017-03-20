نادية هنري تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الزبالين

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تقدمت النائبة نادية هنرى ، ببلاغ رسمى للنائب العام ضد شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، على خلفية اتهامه لها بعرض رشوة عليه للموافقة على مشروع فصل وبيع القمامة.

وقالت هنرى إن ما قاله محض كذب، لافتة إلى أن كل ما فى الأمر انه أجرى مداخلة تلفزيونية هاجمها والدكتورة شيرين فراج، وفى هذه المكالمة عرضت التواصل معه ومناقشته فى المشكلة لعرض تصوره بشأن المنظومة ، وللتأكيد على أن المنظومة لا تقصى أحد.

وأضافت النائبة انها أجرت مقابلة معه بالفعل لمناقشة رؤيته ولشرح كيفية ضمهم للمنظومة، إلا أنه استغل ذلك لتحويل الواقعة إلى تقديم رشوة له.

وأوضحت النائبة أن الدولة لديها منظومة تتعامل مع القمامة، وأكشاك القمامة من الناحية العملية مطبقة بجميع أنحاء العالم ليس في مصر فقط، لافتًا إلى أن دورها ينحصر في رسم السياسات ووضع القوانين وإيجاد حلول للمواطنين، وليست سلطة تنفيذية كي تعرض رشوة.