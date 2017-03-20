لميس الحديدي: «فلسطين محتلة والعراق عندهم داعش.. وسبحان الله أسعد مننا»

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قالت الإعلامية لميس الحديدي، اليوم الإثنين، إن ترتيب مصر في مؤشر السعادة عربيًا رقم 15، وعالميًا رقم 120، موضحةً: «في 38 مؤشر بيقولنا إحنا ليه سعداء، منها النظام السياسي والحياة والفساد والتعليم والصحة وفرص العمل».

أضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج «هنا العاصمة»، عبر فضائية «سي بي سي»، «الإمارات الأولى عربيًا، والسعودية الثانية، وقطر الثالثة، وإحنا قبلنا ليبيا والسودان وفلسطين والعراق، سبحان الله، في العراق عندهم داعش وأسعد مننا، فلسطين المحتلة أسعد مننا، بلاد فيها مجاعات وأسعد مننا».

تابعت: «لكن إحنا تحسنا إحنا كنا رقم 135، بقينا 120، اعترضوا بقى، بصوا على نص الكوباية المليان».