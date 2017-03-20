سرّ وجود 4 ألوان فقط لجوازات السفر في العالم

يبدو أنه لا يوجد سوى 4 ألوان فقط لجوازات سفر الدول حول العالم وكل دولة لديها أسبابها الخاصة بها لاختيار أيّ من تلك الألوان الخاصة بها.

موقع «مصر فايف» قرر أن يكتشف ما هو الأساس الذي تعتمد عليه الدول في اختيار اللون الخاص بجواز سفرها ومشاركته معكم. لذلك لو الطوابير الطويلة في المطارات المختلفة أصابتك بالملل فقط عليك أن تتذكر هذه المقالة.

جواز السفر ذو اللون الأحمر

جواز السفر ذو اللون الأحمر هو اللون الشائع وعادة ما تختاره الدول ذات الأنظمة الاشتراكية في الوقت السابق أو حاليًا. فمواطنو كل من سلوفينيا والصين، وصريبيا، وروسيا، ولاتفيا، ورومانيا، وبولندا، وجورجيا لديهم جوازات سفر حمراء اللون. والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء كرواتيا أيضًا لديهم جوازات سفر مائلة للحمرة وكذلك الدول المهتمة بالانضمام إلى الإتحاد الأوروبي مثل تركيا، ومقدونيا، وألبانيا قامت بتغيير جوازات سفرهم إلى اللون الأحمر منذ عدة سنوات. وكذلك لدى دول مجتمعات الانديز مثل بوليفيا، وكولمبيا، والإكوادور، وبيرو وأيضًا جوازات دول بورجندي.

جوازات السفر ذو اللون الأزرق

اللون التالي الشائع لجوازات السفر الزرقاء اللون تشير إلى ” العالم الجديد ” أي 15 دولة كاريبية لديها جوازات سفر زرقاء. وبالاضافة إلى دول أمريكا الجنوبية لديها جوازات سفر زرقاء والتي تشير إلى علاقاتها مع ميركوسور، الاتحاد التجاري وهذا يشمل كل من البرازيل، والارجنتين، وباراغواي، وفنزويلا مستثناة لأنها تنتمي للاتحاد ولكن مواطنيها يحملون جوازات سفر حمراء: ولقد تم تغيير جوازات سفر المواطنين الأمريكيين إلأى اللون الأزرق في عام 1976.

جوازات السفر ذات اللون الأخضر

معظم البلدان الاسلامية لديها جوازات سفر خضراء ومن أمثلة ذلك المغرب، والمملكة العربية السعودية، وباكستان. ويعتبر اللون الأخضر هو اللون المفضّل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعتبر رمزًا للطبيعة والحياة. وهناك جوازات سفر أخرى عليها ظلال مختلفة من اللون الأخضر مثل بوركينا فاسو، ونيجيريا والنيجر، وساحل العاج، والسنغال، وهذا اللون يشير إلى أنهم ينتمون إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ECowas.

جوازات السفر ذات اللون الأسود

أندر جوازات سفر هي التي بأغطية سوداء، ويمكن العثور على جوازات السفر ذات اللون الأسود بين مواطني بعض البلدان الإفريقية مثل بوتسوانا، وزامبيا، وبوروندي والغابون، وأنغولا وتشاد، والكونغو، وملاوي، وغيرها. وكذلك مواطني نيوزيلندا أيضًا لديهم جوازات سفر سوداء لأن اللون الأسود هو اللون القومي لتلك البلاد.

خريطة توضح دول العالم بألوان جوازات سفرها

المصدر : مصرفايف