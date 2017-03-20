بالصور.. محافظ كفر الشيخ يزور مصابي "الملتقى الوظيفي"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

زار محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، مساء اليوم الإثنين، مصابي حادث التدافع في الملتقى الوظيفي الذي أقيم باستاد كفر الشيخ الرياضي، والذين نقلوا إلى مستشفى كفر الشيخ العام، حيث رافقته الدكتورة لميس المعداوي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور محمود طلحة مرسي، نائب مدير مستشفى كفر الشيخ العام، في أعقاب زيارة المحافظ، أن الأخير وجه بعلاج المصابين الثلاثة المتبقين بالمستشفى تحت الملاحظة، على نفقة المحافظة، وتوفير أوجه الرعاية الصحية الكاملة لهم، مطالبًا برفع تقرير يومي بشأن حالاتهم لحين تماثلهم الشفاء ومغادرتهم المستشفى.

وكان المهندس محمد عبد الله، مدير غرفة العمليات وإدارة الأزمات في ديوان عام محافظة كفر الشيخ، أكد أن إجمالي عدد المصابين في حادث التدافع بالاستاد الرياضي بلغ ٢٢ حالة، غادرت المستشفى ١٨ حالة منها بعد التماثل للشفاء، فيما اُحتجز ٣ أخرين تحت الملاحظة.