رؤساء البرلمانات العربية يرشحون "عبد العال" لعضوية مكتب الاتحاد البرلماني الدولي

الرباط- (أ ش أ):

اتفق رؤساء البرلمانات العربية بالاجماع على ترشيح الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب لعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد البرلماني الدولي.

جاء ذلك خلال الاجتماع التشاوري الذي عقد اليوم الاثنين، في العاصمة المغربية الرباط بين رؤساء البرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.

ومن المقرر تفعيل هذه العضوية رسميا خلال الاجتماع القادم للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقده في بنجلاديش بداية شهر إبريل القادم.

ويشارك الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني رفيع المستوى في المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد في المغرب يومي 20 و21 مارس الجاري.