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وزير الصحة عن وفيات شبرا: "مفيش حاجة اسمها فيروس".. وإعلان نتيجة التحاليل الأحد

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وزير الصحة عن وفيات شبرا: "مفيش حاجة اسمها فيروس".. وإعلان نتيجة التحاليل الأحد وزير الصحة عن وفيات شبرا: "مفيش حاجة اسمها فيروس".. وإعلان نتيجة التحاليل الأحد

مصراوي Masrawy

الدكتور أحمد عماد راضي وزير الصحة

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن اللجنة التي شكلتها الوزارة من المتخصصين وأساتذة الجامعات لتشخيص سبب وفاة 3 مواطنين من بين 11 شخصًا أصيبوا بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، لم تُصدر تقريرها حتى الآن، وما زالت تبحث في أسباب الإصابة.

وأضاف راضي- في تصريحات على هامش توزيع شهادات الجودة لاعتماد 10 مستشفيات، اليوم الإثنين- "المرض نزلة معوية في صورة قيء وارتفاع درجة الحرارة. مفيش حاجة اسمها فيروس. حتى الآن لم نعرف تشخيص المرض الذي أصاب هذه العائلة، قد يكون ميكروب أو فيروس أو تسمم".

وأعلن وزير الصحة أن اللجنة ستصدر تقريرها الأحد المقبل على أقصى تقدير.

كانت الوزارة أعلنت أمس، وفاة 3 مواطنين، من بين 11 شخصًا أصيبوا بأعراض تشبه النزلات المعوية واشتباه بالتسمم، مشيرة إلى أن الحالات من أسرتين تربطهما صلة قرابة ومقيمين في منزلين مستقلين بمنطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وقال راضي: "عرضت على الرئيس ما توصلت إليه اللجنة حتى الآن"، مشيرا إلى أن هناك عدة جهات تسعى لتشخيص الإصابة منها فريق الطب الوقائي، والخدمات الطبية بوزارة الدفاع، وأساتذة الجامعات، والطب الشرعي.

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