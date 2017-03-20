انتحار طالبة تحت عجلات المترو بمحطة الدقي لهذا السبب

اليوم أقدمت فتاة في عمر الزهور على الانتحار تحت عجلات المترو لتتوفى في الحال بطريقة أثارت ذعر المواطنين داخل محطة المترو، وقد تسبب الحادث في توقف وشلل الحركة بشكل تام في محطة مترو الدقي التي شهدت الحادث الأليم.

وحول الواقعة، فقد صرح شهود عيان بأن قطار المترو كان في اتجاهه للمنيب وقبل أن يقف بثواني أقدمت تلك الفتاة على إلقاء نفسها أمامه، أما خال الفتاة “ربيع عقيل” فقد كشف أنه كان بصحبة الفتاة ووالدتها، وأن ابنة أخته عمرها 18 عام وتعاني من بعض المشاكل في المدرسة وقد يكون هذا هو سبب انتحارها.

وحاليا تشهد محطة مترو الدقي حالة من الزحام والتكدس والإغماءات بين الركاب نظرا لتوقف حركة القطارات عقب هذا الحادث.

فيما صرح مصدر أمني بالمترو أن تلك الفتاة تدعى “ملك عبد العليم” 16 عام طالبة بمعهد التمريض في مستشفى 6 أكتوبر بالدقي، وكانت بصحبة والدتها التي أقرت بأن نجلتها لم تنتحر وإنما فقدت توازنها، وعليه فقد حرر محضر بالواقعة وتوالت النيابة التحقيقات.

المصدر : مصرفايف