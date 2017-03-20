«ملف»| في عيدها.. حكايات تروي كيف تربعت الأم على عرش الإنسانية

التحرير

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رحمة تنزل على قلب الأم مع ولادة كل طفل لها، لتحمل عاطفة قد تتحدى بها العالم كله من أجل حماية أبنائها وإسعادهم، فمع أول بكاء لطفلها تتجمع كل مشاعر الحب فيها، له ليصبح هذا الطفل خيارها الأول في الحياة.

واحتفالًا بعيد الأم يستعرض "التحرير" مجموعة من الموضوعات المتعلقة بهذا العيد، وبالعلاقة الأبدية بين كل أم وأطفالها.

الراهبات وزوجات النبي.. «أمهات» المسيحية والإسلام

نساء تركن العالم ليكرسن حياتهن لربهن، ونساء تزوجن من النبي ليكون لهن حياة تختلف عن سابقها، وسيدة ظلت في كل المعتقدات «خير النساء وأفضلهن».. بين هؤلاء وهؤلاء ذهب مصطلح «الأم» في المسيحية والإسلام.. لقراءة المزيد اضغط هنا

«الأدوات المنزلية والورود».. أبرز هدايا عيد الأم بالأسواق

على الرغم من الارتفاع الجنوني للأسعار، إلا أن "عيد الأم" له طابع خاص يحتفل به جميع المواطنين، بل ويتسابقون لشراء الهدايا التي تختلف وفقًا للظروف المادية، فالبعض يلجأ لشراء الورود أو الأجهزة الكهربائية أو الذهب أو غيره، وقامت "التحرير"، بجولة في عدد من المحال التجارية للتعرف على الأسعار، وترواحت التخفيضات ما بين 15 إلى 20%، وذلك بالنسبة لأسعار الأدوات المنزلية المستوردة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

من 50 إلى 500 جنيه.. تعرف على هدايا عيد الأم المناسبة لميزانيتك

منذ اليوم الأول لشهر مارس، يظل عيد الأم حاضرًا في الأذهان، لاسيما وأن المرء يحتاج لفترة طويلة لاختيار الهدية الأنسب لوالدته، وتقف الميزانية دومًا كعائق أمام العديد من الأشخاص الذين يرغبون في شراء هدية للأم، خاصة مع ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية وغيرها من البنود التي يمكن تقديمها كهدية للأم.. لقراءة المزيد اضغط هنا

في عيد الأم.. 10 أفلام كرّمت الأم بأدوار لا تُنسى

عدة أفلام سينمائية جعلت من الأم محور أساسي تتناوله، حيث ناقشت بعضها العلاقة بين الأم والأبناء، والأخرى تناولت مجهودات الأم للحفاظ على عائلتها واستقرارهم، حبكات متنوعة صاغها مخرجو السينما ليصنعوا لنا أفلامًا كانت الأم هي البطل الأول والأخير بها.. لقراءة المزيد اضغط هنا

أطفال على مقاعد البرلمان.. سياسيات ونجمات رفعن شعار «الأمومة فوق كل شيء»

العديد من السياسيات ونجمات الفن والرياضة حول العالم اخترن الجمع بين الأمومة والعمل، ليؤكدن أنهما لا يتعارضان.

الكثير من السيدات أبهرن العالم بعد ظهورهن مع أطفالهن خلال العمل، دون اكتراث للانتقادات التي قد يعرب عنها البعض، وكأنهن يقلن للجميع إن الأمومة فوق كل شيء آخر.. لقراءة المزيد اضغط هنا





«دينا» سائقة «أوبر»: المصاريف زادت الضعف.. وممكن أعمل أي حاجة حلال عشان بنتي

في السابعة صباحًا تذهب إلي عملها التابع لوزارة الشباب والرياضة، وبعد الانتهاء منه، تفتح تطبيق "أوبر" لتلقي الطلبات، لتبدأ عملها كسائقة من الثالثة ظهرًا، وعن ذلك تقول: "بسوق 12 ساعة وممكن أعمل أي حاجة حلال في الدنيا عشان بنتي".. دينا" شابة في الثلاثين من عمرها، لديها ثلاث أبناء، ولظروف خاصة بها لا ترغب في الإفصاح عنها تعيش مع ابنتها "روان"، تعمل صباحًا في وزارة الشباب والرياضة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

أكثر 7 أمهات «شرًا» في تاريخ السينما.. إحداهن شجعت ابنتها على الانحراف

"أعتقد أن السبب الوحيد الذي يجعلني بهذه البراعة في أدواري العنيفة الشريرة هو أنني أتمثل الشر واقعًا عليّ، فيتجسم في رأسي ويتضخم وأؤكد لنفسي أن الشر سيلحق بي إن لم أصبه على غيري، فتكون العملية عملية دفاع عن النفس، وتكون النتيجة أن يراني المشاهد في دور الشريرة"، هكذا صرحت واحدة من أكثر الأمهات شرًا على الشاشة.. لقراءة المزيد اضغط هنا

في عيد الأم.. «تبرعك هديتها» لأطفال «مستشفى 57357»

كل ساعة، يخطو طفل على أبوابها، أملا في سرير صغير، يكون ملاذه من المرض، ليقضي عليه شهورًا وربما سنوات، لأخذ كورس علاج من المرض اللعين "السرطان"، الذي حوّل جسده إلي هيكل عظم.. إنها مستشفى 57357 التي تسعى دائمًا لفتح أبواب الأمل للجميع من الطفل المريض إلي الأم والأب.. لقراءة المزيد اضغط هنا

فنانات «أمهات» بالتبني.. إحداهن تزوجت 14 مرة ولم تنجب

حلم الأمومة يراود جميع النساء، فكل امرأة لا تحس بأنوثتها وقيمتها إلا بوجود طفل في حياتها، وعلى الرغم من أن كثيرا من الفنانات تسعين للشهرة والأضواء والنجاح؛ فإن هذا لا يمنع طموحهن بأن يصبحن أمهات، حتى ولو بالتبني، فإحدى الفنانات الشهيرات اكتشفت أنها حامل وأرادت إنجاب طفل ولكن زوجها أصر على إجهاضها، فخضعت لرغبته.. لقراءة المزيد اضغط هنا

«أرزقية» تعيش على هياكل الدجاج.. مأساة «أم خالد» أقوى من الأحلام

ممر طويل تخطو قدماها الهزيلتان على أرضه، وأمام باب كل غرفة تبتسم قبل الطرق عليه، فيظهر فمها الخاوي من الأسنان ووجهها المنحوت بالتجعيدات، جسدها متهالك من أثر الزمن، "محتاج حاجة أجيبهالك يا دكتور؟"، هكذا يبدأ يوم "أم خالد" في مستشفى منشية بكري.. لقراءة المزيد اضغط هنا

من «الملكة فريدة» لـ«كيت ميدلتون».. الأمومة في حياة العائلات المالكة

الأمومة لا تعرف الفرق بين العائلات المالكة وبين عامة الشعب، فعلى مدار التاريخ هناك ملكات لعبن دورًا فارقًا في حياة ملوك حكموا العالم، ومنهم وحتى الآن مازال العالم يهتم بأمومة الأميرات والملكات من أجل الإجابة على سؤال: كيف تكون الأم ملكة أو الملكة أم؟.. لقراءة المزيد اضغط هنا

معاناة أم «مش قادرة تطبطب ولا تحضن ابنها» بسبب «التوحد»

منذ أن تمشط ضفائرها وتحتضن دميتها وتنبت بداخلها غريزة الأمومة، وهي تتطلع إلى طفلها المبهم وتحلم بدفئه وتأمل بتدليله وتتويجه، ولكن لم تكن تعلم أن منحة البارئ لها هي محنة وابتلاء الأيام، تود لو أن تدفع ما لديها من أموال لتضم طفلها، أو تسمع منه كلمة حب في عيدها.. لقراءة المزيد اضغط هنا

فاقد الشيء قد يعطيه.. 7 فنانات «أمهات» على الشاشة فقط

التمثيل نافذة يطل منها الفنان على جمهوره بعدد من الأدوار التي قد يحلم بأن تكون واقعية، ففي التمثيل يستطيع الفنان أن يؤدي دور الضابط ودور الأب ودور الأخ الكبير أو حتى دور "الحرامي"، رغم أن حياته مختلفة تمامًا عما يؤديه. وفي حين برعت كثير من الفنانات في لعب دور الأم بالتمثيل؛ فإن بعضهن فشلن في تحقيق حلم الأمومة في الواقع، ولم ينجبن أطفالًاَ.. لقراءة المزيد اضغط هنا

في عيد الأم.. «أنتي سند كل يوم»