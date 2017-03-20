محافظ الدقهلية يقدم العزاء في شهيد "ميت الكرماء" بسيناء

الدقهلية- رامي محمود:

قدم محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، مساء اليوم الإثنين، واجب العزاء لأسرة الشهيد عريف مجند محمود مجدي عطية أبوغطاس، ابن قرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا والذي استشهد أول من أمس أثناء تأديتة خدمته العسكرية في شمال سيناء.

رافق المحافظ خلال تقديمه واجب العزاء المحاسب هاشم عبدالوهاب رئيس مركز ومدينة طلخا، حيث وجه المحافظ بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة "ميت الكرماء الإعدادية بنين"، وتعليق "بانر" يحمل صورته على مدخل القرية، كما قدم إعانة مالية لأسرة الشهيد قدرها 4 آلاف جنيه، وأمر بصرف معاش استثنائي لوالده.

وفي السياق، أكد الشعراوي أن الدولة بكامل أجهزتها تقف إلى جانب أسر الشهداء، وتقدم لهم كل أوجه الدعم والرعاية.