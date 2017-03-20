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وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12.4%

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وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12.4% وزير القوى العاملة: انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 12.4%

مصراوي Masrawy

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- سحر عزام:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة إن معدل البطالة في انخفض بنسبة طفيفة ليصل في نهاية ديسمبر 2016 إلى 12.4%، مشيرًا إلى سعي وزارة القوى العاملة لتوفير فرص عمل للشباب من خلال ملتقى الوظائف في عدد من المحافظات المختلفة.

وأضاف سعفان- في مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، الاثنين، أن ملتقى التوظيف المقبل سيكون في محافظة الأقصر السبت القادم. وفي يوم 28 مارس سيكون في محافظة الإسكندرية، لافتًا إلى أن ملتقيات التوظيف قد حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة لإقبال الشباب عليها للتعرف على فرص العمل المتاحة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى توفير الوزارة التدريب اللازم للشباب من خلال بروتكولات مع عدد من الشركات كشركات خدمات بترولية بتدريب الشباب مقابل مكافأة شهرية 1300 جنيهًا وللمغتربين ألفي جنيها.

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