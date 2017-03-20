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شوقي غريب يستقيل من تدريب الإنتاج الحربي

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شوقي غريب يستقيل من تدريب الإنتاج الحربي شوقي غريب يستقيل من تدريب الإنتاج الحربي

التحرير

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قال شوقي غريب المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، إنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق العسكري.

وأعلن غريب، في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون سبورت" ببرنامج خاص مع سيف، أنه قد اتفق مع رئيس نادي الإنتاج الحربي على إنهاء تعاقده بشكل ودي بين الطرفين.

وأكد غريب، أنه لم يعد يتحمل المزيد من الضغوط التي تواجهه مع فريق الإنتاج الحربي.

جدير بالذكر أن فريق الإنتاج الحربي خسر من فريق وادي دجلة بخماسية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 21 من مسابقة الدوري الممتاز ويحتل الفريق المركز الثالث عشر من جدول ترتيب المسابقة.

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التحرير

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