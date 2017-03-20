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فيديو| أسامة نبيه بعد ضم جنش للمنتخب: «هذه نصيحيتي للشناوي»

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فيديو| أسامة نبيه بعد ضم جنش للمنتخب: «هذه نصيحيتي للشناوي» فيديو| أسامة نبيه بعد ضم جنش للمنتخب: «هذه نصيحيتي للشناوي»

التحرير

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قال أسامة نبيه، المدرب العام للمنتخب الوطني، إن الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، قرر اعطاء الفرصة لعدد من اللاعبين الجدد للإنضمام للمنتخب الوطني، بنسبة 20%.

وتابع «نبيه» خلال مداخلته الهاتفية، مساء اليوم الاثنين، ببرنامج «خاص مع سيف» الذي يقدمه الإعلامي سيف زاهر، على قناة on sport، أن محمود «جنش» حارس الزمالك، كان على رادار طوال الفترة الماضي، وتم ضمه في الوقت المناسب، وهو نفس حال بعض اللاعبين الذين يضعهم الجهاز الفني تحت منظاره، تحسبًا لأى ظروف في المستقبل.

وأضاف مدرب الفراعنة، أن عصام الحضري، وشريف إكرامي، وأحمد الشناوي، من القوام الأساسي للمنتخب، وتم ضم «جنش» حينما سنحت له الفرصة بعد غياب الشناوي عن المشاركة مع الفريق الأبيض في مباراة رينجرز الأخيرة.

ووجه نبيه رسالته للشناوي، قائلًا «لازم يشتغل ويتعب ويركز عشان يرجع لأنه بيلعب في نادي كبير، وبيشارك في منتخب ، متمنيًا له العودة من الإصابة سريعًا».

واستكمل، أن الجهاز الفني لديه قوام يضم نحو 45 لاعب، يختار عناصره من بينهم وفقًا لظروف المباريات، وأن هناك لاعبون يستبعدون ثم يتم ضمهم مجددًا بناءًا على المستوى الفني. 

واختتم أن تكاتف المنظومة الكروية، سيصب بمصلحة اللعبة في مصر، ويجب علينا استثمار مشاركة 4 أندية في دور المجموعات ببطولتى دوري أبطال إفريقيا، والكونفدرالية الإفريقية، وبخاصة أن المنتخب مقبل على مراحل حاسمة في الفترة المقبلة.

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التحرير

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