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شاب مصري يبتكر طريقة لعلاج الموت المفاجئ في الملاعب

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شاب مصري يبتكر طريقة لعلاج الموت المفاجئ في الملاعب شاب مصري يبتكر طريقة لعلاج الموت المفاجئ في الملاعب

التحرير

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ابتكر شاب مصري يسمى الشريف محمود طريقة لإنقاذ الرياضيين بصفة عامة ولاعبي كرة القدم بصفة خاصة من حالات الموت المفاجئ وتوقف القلب، حيث تقدم باختراعه إلى لجنة الحكام فيما يسمى "تحدي 22" والذي تشرف عليه اللجنة العليا للمشاريع والإرث والمسؤولة عن تنظيم مونديال كأس العالم في قطر 2022.

واستطاع ابتكار الشريف، أن يفوز ويصل إلى المرحلة نصف النهائية من التحدي الذي تقيمه وتشرف عليه اللجنة، والتي قالت في موقعها على الإنترنت إن هذا القميص الذكي قد يصبح واقعا حقيقيا في كأس العالم 2022. 

الشاب المصري كان قد فقد اثنين من أفراد عائلته في سن مبكر نتيجة لنوبات قلبية، قرر مع فريقه العمل على تصميم قميص رياضي ذكي يعرض المؤشرات الحيوية للاعبين ومن أهمها أداء القلب والأوعية الدموية بشكل مباشر.

وتحدث الشريف محمود إلى موقع اللجنة عن الإبتكار قائلا: "من خلال وضع جهاز مصغر محمول لرسم القلب ECG  في القميص والذي يعرض بشكل مباشر أداء القلب والأوعية الدموية للاعبين دون التأثير على أداءهم، يمكننا التنبؤ واكتشاف اي خلل في أداء القلب والأوعية الدومية مباشرة"

وأضاف الشريف في شرح الفكرة قائلاً: "ستساعد تلك الفكرة في إنقاذ أرواح اللاعبين من خلال توفير إجراءات احترازية، خاصة وأن الأبحاث تشير إلى وجود مؤشرات لنوبات القلب، والتي يمكننا متابعتها بشكل مباشر. وسيتم بعد ذلك تحليل تلك البيانات وإعطاء إنذار في حالات التنبؤ بوجود نوبة قلبية محتملة من أجل التحرك بشكل أسرع ومنع حدوثها."

وفقاً للورقة البحثية بعنوان "الموت القلبي المفاجئ" والمنشورة في مجلة سبيتار للبحوث الطبية، فإن 90% من حالات الموت القلبي المفاجئ في الرياضة تحدث نتيجة لخلل في منظومة القلب والأوعية الدموية.

جدير بالذكر أنه سيتم دعوة المتأهلين للمرحلة النهائية إلى الدوحة للمشاركة في ورش عمل وجلسات مع مرشدين متخصصين في مجالات مختلفة؛ لتطوير أفكارهم وتقديمها وعرضها أمام لجنة التحكيم في الحفل الختامي للدورة الثانية من "تحدي 22".

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التحرير

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