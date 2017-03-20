«منتخب العواجيز».. تشكيل أكبر اللاعبين سنا في الدوري المصري

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رغم اعتماد كرة القدم في وقتنا الحالي على السرعات والمجهود العالي في الملعب واللاعبين الصغار في السن، إلا أن هناك العديد من اللاعبين الذين أثبتوا أن "السن مجرد رقم"، فقد برز العديد من اللاعبين على الساحة المحلية والعالمية في سن متأخر، وهناك من بدأ في سن صغير واستمر، حتى الآن؛ ليحطم الأرقام ويصبح قدوة.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبين في الكرة المصرية هو الحارس عصام الحضري، فبالرغم من بلوغه سن الـ44 إلا أنه استمر في الحفاظ على مكانه الأساسي في تشكيلة منتخب الفراعنة وناديه الحالي وادي دجلة.

ونستعرض لكم أكبر اللاعبين سناً في الدوري المصري للموسم الجاري:

-عصام الحضري (44):

ولد في 15 يناير عام 1973، بدأ مسيرته بدأ مسيرته في نادي دمياط، ثم إنتقل للنادي الأهلي في موسم 96، واستمر في الاهلي حتى عام 2008 قبل انتقاله لسيون السويسري، كما لعب للزمالك والإسماعيلي والمريخ السوداني والاتحاد السكندري، ويلعب حاليا في صفوف وادي دجلة.

حصل مع منتخب الفراعنة على أمم إفريقيا أربع مرات، كما حصل مع النادي الأهلي على 8 بطولات للدوري الممتاز وأربع مرات كأس مصر، وأربع مرات السوبر المصري، وثلاث مرات بطولة دوري ابطال افريقيا، وثلاث مرات السوبر الافريقي، ومع سيون حصل على بطولة كأس سويسرا، كما حصل على بطولة الكأس والدوري السوداني مع المريخ.

-محمد عبد المنصف (40):

ولد في 6 فبراير 1977، بدأ مسيرته في نادي مزارع دينا، ثم انتقل للزمالك في موسم 99، وفي موسم 2010 انتقل لنادي الجونه، ويلعب حاليا في نادي إنبي.

حصل مع منتخب الفراعنه على بطولتين لأمم افريقيا، كما حصل مع الزمالك على ثلاث بطولات للدوري الممتاز، وثلاث بطولات لكأس مصر، ومرتان السوبر المصري، وبطولة لدوري ابطال افريقيا، وبطولة لكأس السوبر الافريقي.

-محمود عبد الحكيم (38):

ولد في 12 أبريل 1978، ويلعب حالياً في الإنتاج الحربي.

-أسامه محمد (37):

ولد في ١ أكتوبر 1979، ويلعب حالياً في نادي بتروجيت.

-رامي عادل (37):

ولد في 18 أغسطس 1979، بدأ مسيرته في المقاولون وحصد معهم بطولة كأس مصر، ثم إنتقل الى الأهلي وحصل معه على 4 بطولات للدوري وثلاثة بطولات لدوري ابطال افريقيا، وبطولة كأس مصر.

-حسام عبد العال (37):

ولد في 8 أبريل عام 1979، ويلعب حالياً في صفوف أسوان.

-هاني سعيد (36):

ولد في 22 أبريل 1980، بدأ مسيرته في النادي الأهلي، ثم انتقل للاحتراف في صفوف باري الإيطالي، ومنه الى بيلينزونا ومسينا وفيورنتينا وبيستويسي ومونز، قبل ان يعود للدوري المصري مجددا.

حصل مع منتخب الفراعنه على بطولتين لأمم افريقيا.

-رشاد فاروق (36):

ولد في 20 يوليو 1980، ويلعب حالياً في صفوف طلائع الجيش.

-أحمد عيد عبد الملك (36):

ولد في 15 مايو 1980، بدأ مسيرته في نادي الزمالك، ولعب لاندية غزل المحله واسوان وحرس الحدود، واهلي بني غازي الليبي، ويلعب حاليا في صفوف طلائع الجيش.

حصل مع الزمالك على بطولة للدوري الممتاز وبطولتين لكأس مصر، وحصل مع الحرس على بطولتين لكأس مصر وبطولة للسوبر المصري، كما حصل مع منتخب الفراعنه على بطولتين لامم افريقيا.

-حمادة السيد (36):

ولد في 29 يناير 1981, ويلعب حاليا في صفوف اسوان.

-محمد فضل (36):

ولد في 12 أغسطس 1980، بدأ مسيرته في صفوف الأهلي، ولعب لأندية الاتحاد السكندري وكاظمة الكويتي والاسماعيلي.

حصل مع النادي الاهلي على بطولتين للدوري المصري، وبطولة لكأس مصر، وبطولتين للسوبر المصري، وحصد مع منتخب الفراعنة بطولة لامم افريقيا.

-أحمد السيد (36):

ولد في 30 أكتوبر 1980، بدأ مسيرته في النادي الاهلي، وحصل معه على 7 بطولات دوري و4 بطولات كأس مصر، و6 كأس السوبر المصري، وخمس بطولات لدوري ابطال افريقيا، واربعة بطولات للسوبر الافريقي.

-أحمد سلامة (36):

ولد في 5 فبراير 1981، ويلعب حاليا في صفوف النصر للتعدين.

-معتصم سالم (36):

ولد في 2 سبتمبر 1980، بدأ مسيرته في نادي جولدي، ثم انتقل الى النادي الاسماعيلي في موسم 2003، وحصل على بطولة أمم افريقيا مع منتخب الفراعنة عام 2010.