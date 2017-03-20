راموس: أحب المناوشات مع بيكيه.. و«لن أتهاون أمام إسرائيل»

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قال سيرجيو راموس قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني، إن المناوشات التي تدور بينه وبين جيرارد بيكيه مدافع فريق برشلونة، مشيراً إلى أنهما يحبان القيام بهذا الأمر، لكنهما تحت مظلة المنتخب سيمنح كل منهما للآخر عناقاً.

وأكد كابتن المرينجي، أنه لدى وصوله لمعسكر الماتدور الإسباني بخصوص علاقته مع بيكيه: "لن أنكر أن كلاً منا يحب المناوشات، اعتاد كل منا على إلقاء الصنارة بين الحين والآخر، لكن لا توجد لأي منا نية شريرة.. الروح الرياضية هنا خارقة".

وصرح اللاعب: "هي أشياء تحدث وأنت على أرض الملعب، على سبيل المثال ما حدث مع أدوريز وراؤول جارسيا انتهى بصافرة الحكم وتحية باليد ولا شيء آخر".

وأكمل راموس: "ما يحدث مع بيكيه جزء من المناوشات بين برشلونة وريال مدريد.. هذا لن يتغير ولن يمنعنا من العناق الآن".

وأشار اللاعب إلى أن مواجهة المنتخب مع إسرائيل، الجمعة المقبل، في خيخون ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، وقال: "أمامنا مباراة جميلة للغاية ولدي رغبة في لعب كرة القدم في مدينة خيخون التي تحمل ذكريات جيدة بالنسبة لي".

واختتم راموس: "المدرب يحذرنا منذ فترة من هذا الخصم ونعرف أننا يجب أن نلعب بحذر أمام إسرائيل وعدم التهاون واللعب بتواضع".