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«النمنم» يكشف أسباب اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية

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«النمنم» يكشف أسباب اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية «النمنم» يكشف أسباب اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية

التحرير

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قال حلمي النمنم وزير الثقافة، إنه في مايو 2015 عند التصويت لاختيار الدولة التي ستحظى بالحصول على شعلة الثقافة العربية، جاءت الموافقة بإجماع على اختيار الأقصر في ، كان هناك أسباب عديدة لهذا الاختيار.

وأوضح من خلال كملته في الحفل الرسمي لاختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية بساحة معبد الكرنك، أن السبب الرئيسي لحصول الأقصر على شعلة الثقافة العربية هذا العام، جاء بهدف تأكيد عدم وجود خلاف بين الثقافة والحضارة الفرعونية، لما كان يحدث سابقًا من خلاف بين أنصار الفرعونية وأنصار التيار العروبي.

وأوضح أن الأقصر لها تاريخ ثقافي قيم، بداية من التاريخ الفرعوني، مرورًا بالعصر القبطي، والإسلامي، بالإضافة إلى تصدي أهالي المحافظة للتيارات الهدامة، ووقوفهم جميعًا ضد جماعة الإخوان وخروجهم لرفض تعيين أحد أعضاء الجماعات الإسلامية محافظًا لها.

وأشار إلى اهتمام بتلك المناسبة وبخاصة الرئيس عبد الفتاح ، لما تحمله أهالي الأقصر من فترة ركود سياحي بعد أحداث ثورة يناير، وتصديهم لقوى الظلام.

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التحرير

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