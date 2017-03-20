نهى بكر: «القضية الفلسطينية من أولويات السيسي»

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قالت الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلاقات الدولية، مساء الإثنين، إن القضية الفلسطينية إحدى محددات السياسات الخارجية المصرية، وهي في القلب، وهناك اهتمام بها دائمًا، والحق الفلسطيني.

وأضاف أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل زيارة للجمعية العامة للأمم المتحدة، يؤكد على الحق الفلسطيني في السلام، وينادي الطرفين للأزمة».

وتابع بكر، خلال مداخلة ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «مصر ترى أن جذور المشاكل في العالم هي الفشل في حل القضية الفلسطينية، كما أن مصر تلعب دورًا اقليميًا، وأسباب اشتعال الشرق الأوسط يعود إلى فلسطين».

وأضاف أن «الولايات المتحدة، والرئيس دونالد ترامب ترى أن مصر شريك أساسي لها في مكافحة الإرهاب بالشرق الأوسط، وأن القاهرة لها ثقل قوي لمساندة أمريكا».