مجدي طنطاوي: «السيسي ليه حق يزعل من رجال الأعمال»

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دعا الإعلامي مجدي طنطاوي، مساء الإثنين، رجال الأعمال العرب والمصريين بالتبرع ومساندة صندوق «تحيا مصر»، مؤكدًا أن «مصر قدمت خدمات عديدة، وعلى المستثمرين مساندتنا، والله السيسى ليه حق يزعل من رجال الأعمال».

أضاف طنطاوي، ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «رجال الأعمال في العالم يتبرعون بالمليارات لبلادهم والجمعيات الخيرية، لأن هؤلاء يعرفون رسالتهم بأنهم يجب أن ينفعوا بلدهم وألا يكون همهم التكويش على كل شيء».

تابع أن «رجال الأعمال عليهم الاقتداء بطلعت حرب، الذي ساهم في نهوض الاقتصاد المصري خلال العشرينيات، وبعض رجال الأعمال تم بناء ثروتهم على الفساد، ولازم يتوبوا بتطهير أموالهم ومساندة مصر، لكي يعيشوا حياة كريمة».