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حملة لمحو الأمية بالأقصر بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية

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حملة لمحو الأمية بالأقصر بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية حملة لمحو الأمية بالأقصر بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية

التحرير

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قال محمد بدر محافظ الأقصر، إنه لشرف لكل أقصري ومصري، عودة الشعلة الثقافية العربية إلى بعد غياب 21 عامًا، مشيرًا إلى استضافة المحافظة لـ365 يومًا لعدة فعاليات ثقافية.

وأعلن بدر، من خلال كلمته في الاحتفالية، التي تعقد بساحة معبد الكرنك، بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، وسفراء عدة دول عربية، أنه بمناسبة اختيار الأقصر عاصمة للثقافة العربية، سيتم انطلاق حملة بالاشتراك مع المثقفين من أبناء الأقصر، لاستهداف محو الأمية خلال هذا العام.

وأوضح أن جنوب الصعيد يحظى بعام ثقافي عربي أفريقي مشرتك، وذلك بعد اختيار محافظة أسوان عاصمة للثقافة العربية.

يذكر أن الأقصر تعقد احتفالات على مدار 5 أيام بمناسبة اختيارها عاصمة للثقافة العربية، بالإضافة إلى استضافتها عدة فعاليات ثقافية على مدار العام.

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التحرير

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