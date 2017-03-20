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صور| محافظ جنوب سيناء يكريم الأمهات المثاليات

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كرم اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الثلاث امهات المثاليات الفائزات على مستوى المحافظة بلقب الأم المثالية، طبقا لشروط وزارة التضامن، بمنحهم جوائز مالية وشهادات تقدير.

وجاء الاحتفال بالأمهات على هامش احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومي باستاد طور سيناء الرياضى، فى حضور اللواء مصطفى رجائى، مساعد وزير الداخلية لسيناء وأحمد طايل مدير الأمن واللواء محمود عيسى السكرتير العام للمحافظة وفؤاد عبد العظيم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بجنوب سيناء ومنى سالم مقررة المجلس القومى للمرأة.

وأعلن فودة أسماء الثلاث أمهات الفائزات بلقب الأم المثالية علي مستوي المحافظة هذا العام وهم مديحة أحمد جبر من مدينة، ستهم حسين على سلمان، وسمية امين محمد حسن، والثلاث امهات لهن قصص كفاح فى جنوب سيناء.

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