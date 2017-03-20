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محافظ الشرقية: رئيس الوزراء وجه بتحصين الثروة الحيوانية والداجنة

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محافظ الشرقية: رئيس الوزراء وجه بتحصين الثروة الحيوانية والداجنة محافظ الشرقية: رئيس الوزراء وجه بتحصين الثروة الحيوانية والداجنة

التحرير

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أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أن مجلس المحافظين استعرض خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق دائرة محافظة الشرقية.

وأوضح "سعيد"، أن محافظة الشرقية تقوم بتنفيذ عدة مشروعات تنموية وخدمية في قطاعات الطرق مثل إقامة كوبري شرويدة بمدينة الزقازيق، وبدء أعمال توسعة وازدواج طريق «فاقوس- الحسينية»، وتوسعة طريق «الصالحية- الزقازيق». 

وقال محافظ الشرقية، إن رئيس مجلس الوزراء أوصى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحصين الثروة الحيوانية والداجنة ضد أمراض الحمى القلاعية وانفلونزا الطيور وتهيئة الأجواء المناسبة وتقديم كافة أوجه الدعم للبيطريين ليتكمنوا من أداء عملهم على أكمل وجه وتحصين الثروة الحيوانية والداجنة والحفاظ عليها مع تشديد الحملات التفتيشية والرقابية على المجازر ومحلات بيع وعرض اللحوم، وكذلك المزارع للتأكد من صلاحية المنتج وللحفاظ عليه.

كما استعرض مجلس المحافظين خلال اجتماعه اليوم، استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال موسم القمح، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة للمرور على كافة الصوامع والشون داخل محافظة الشرقية بالتنسيق مع ورؤساء المراكز والمدن للتأكد من نظافتها وجاهزيتها لاستقبال المحصول.

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التحرير

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