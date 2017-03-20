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التموين: مستعدون لشهر رمضان بسلع أقل من سعر السوق بـ15%

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التموين: مستعدون لشهر رمضان بسلع أقل من سعر السوق بـ15% التموين: مستعدون لشهر رمضان بسلع أقل من سعر السوق بـ15%

مصراوي Masrawy

السلع التموينية الأساسية

كتبت- سحر عزام:

قال ممدوح رمضان، المستشار الإعلامي لوزارة والتجارة الداخلية إن الوزارة استعدت لشهر رمضان المقبل من خلال توفير كميات كبيرة من السكر والياميش واللحوم، وكافة السلع التي تحتاجها الأسر المصرية بأسعار تقل بنسبة 15% عن السوق.

وأضاف رمضان- في مداخلة هاتفية مع برنامج "رأي عام"، المذاع على قناة "Ten"، مساء الاثنين، أن وزارة التموين ستوفر السلع الخاصة بشهر رمضان في كافة منافذ شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بكميات كبيرة، لافتًا إلى أن قرار الوزارة بربط السلع على البطاقات التموينية لتكون حصة الفرد كيلو سكر، وكيلو أرز، وزجاجة زيت يأتي لتصويب مسار الدعم.

وأكد المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة وفرت حد آمن للأسر المستفيدة من الدعم عبر البطاقات التموينية من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية، مشيرًا إلى وجود اتفاق مع شركة السكر والصناعات التكاملية لتوريد 130 ألف طن شهريًا، واتفاق مع شركات مضارب وتعبئة الأرز لتوريد طن الأرز بـ6 آلاف و300 جنيهًا لبيعه للمستهلك بسعر 6.50 جنيه للكيلو.

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