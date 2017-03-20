مصدر عن "ضحية مترو الدقي": الحادث كان داميًا والإغماءات توالت من شدته

كتب - محمد شعبان:

قال مصدر أمني بمباحث الجيزة، إن حالة من الحزن سادت محطة مترو الدقي، اليوم الإثنين؛ إثر مصرع فتاة أسفل عجلات القطار.

وأضاف المصدر، أن تحريات المقدم أحمد الوليلي، رئيس مباحث الدقي، أشارت إلى أن المجني عليها "ملك"، 16 عاما، طالبة بالمرحلة الثانوية، كانت رفقة والدتها على رصيف المحطة "اتجاه الجيزة".

وأوضح المصدر، أن تدافع الركاب مع قرب دخول القطار المحطة، تسبب في انزلاق قدمي الفتاة، لتسقط على شريط المترو، لافتا بأنها تحولت لأشلاء "المنظر كان صعب جدا".

وأشار المصدر، إلى أن والدة الفتاة دخلت في نوبة بكاء "ماكنتش مصدقة انها شافت موت بنتها قدام عنيها"، لافتا بأن المحطة شهدت بعض حالات الإغماء من صعوبة الحادث.

بدوره، أمر المستشار عبد الله المهدي، رئيس نيابة الدقي، بالتحفظ على كاميرات مراقبة محطة مترو الدقي، لتفريغها وفحصها وبيان ملابسات الحادث.