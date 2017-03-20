إخلاء 11 وحدة بإسكان "الأولى بالرعاية" في الوادي الجديد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصدرت رئيسة مركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد، سمية خليل، قرارًا بإخلاء 11 وحدة سكنية من مشروع إسكان الحالات الأولى بالرعاية في منطقتي "ميتالكو" و"السبط"، لإخلال أصحابها بشروط التعاقد.

وأوضحت رئيسة مركز الخارجة، لـ"مصراوي"، إن قرار الإخلاء جاء بعد الاطلاع على نتائج اللجنة الفنية والقانونية التي شكلتها الوحدة المحلية لمركز الخارجة، للمرور على جميع الوحدات السكنية الخاصة بإسكان الحالات الأولى بالرعاية في "ميتالكو" و"السبط"، حيث تبين إخلال بعض الحالات بشروط التعاقد التي بموجبها استحقوا وحداتهم.

ووفق خليل، تنوعت المخالفات ما بين تحويل الوحدة إلى مزاولة نشاط تجاري، والتأجير للغير، ما استدعى إنذار أصحابها ومن ثم تنفيذ قرار الإخلاء بحقهم.​