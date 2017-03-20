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بالصور.. انطلاق فعاليات مهرجان "الأقصر عاصمة للثقافة العربية"

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مصراوي Masrawy

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (1)انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (1)

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (2)انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (2)

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (3)انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (3)

انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (4)انطلاق فعاليات مهرجان الأقصر عاصمة للثقافة العربية (4)

الأقصر - محمد محروس:

انطلقت في مدينة الأقصر، مساء اليوم الإثنين، فعاليات مهرجان "الأقصر عاصمة للثقافة العربية لعام 2017"، وذلك في حضور حلمي النمنم وزير الثقافة، والدكتور محمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من وزراء الثقافة والسفراء العرب.

تستمر فعاليات الافتتاح إلى ما يقرب من أسبوع كامل، ويتضمن برنامج المهرجان اليوم حفلات متنوعة وعروضًا لفرق الفنون الشعبية بمحافظات الصعيد، إلى جانب حفل غنائي للفنان مدحت صالح، والفنان محمد الجبالي.

وفيما تحيي فعاليات المهرجان غدًا الثلاثاء مجموعة من فناني دار الأوبرا، يحيي حفل الخميس المقبل الفنان محمد الحلو إلى جانب مجموعة من فناني دار الأوبرا .

وتنطلق الجمعة الفعاليات بعروض للفنون الشعبية تحيها فرقة رضا، بينما يقام حفل كبير يوم السبت المقبل بمشاركة الفنانة كريمة الصقلى ومجموعة من فناني دار الأوبرا.

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