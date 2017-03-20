وزير الصحة: صرف 10 مليار جنيه على مستشفيات الدولة خلال 2016

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور أحمد عماد راضي، وزير الصحة والسكان، إن الحكومة صرفت نحو 10 مليار جنيه على المستشفيات الحكومية خلال العام الماضي، منهم 6 مليار جنيه لتطوير المستشفيات، و3.3 مليار جنيه لتجهيزها بالمستلزمات الطبية.

وأضاف راضي- خلال كلمته بحفل تسليم شهادات الجودة لـ 10 مستشفيات اليوم الإثنين- إنه لن يكون هناك منظومة تأمين صحي في مصر بدون اعتماد المستشفيات، ونحتاج أداء جيدا في هذه المستشفيات.

وتابع : "نريد النهوض بمنظومة الصحة في مصر ونستاهل أن نكون أحسن من كده. لابد أن نعالج المريض بكفاءة".