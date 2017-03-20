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شراكة تعليمية بين جامعة عين شمس والشركة المصرية للتكرير- صور

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مصراوي Masrawy

شراكة تعليمية بين جامعة عين شمس والشركة المصرية للتكرير- صور شراكة تعليمية بين جامعة عين شمس والشركة المصرية لل


كتب- محمد مجدي:

استقبل عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس بمقر قصر الزعفران، وفد الشركة المصرية للتكرير التى تضمن كلًا من محمد سعد إبراهيم العضو المنتدب بالشركة المصرية للتكرير، ومصطفي الرملي، الرئيس التنفيذي للشئون المالية للشركة .

وتبادل الجانبان سبل التعاون بين الجامعة والشركة في مجال رعاية الشباب الجامعي من خلال تقديم الشركة لعدد من المنح الدراسية لطلاب جامعة عين شمس.

ووقع نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إتفاقية شراكة لمدة أربع سنوات تبدأ من العام الدراسي القادم 2017-2018، وتلتزم خلاله الشركة بتقديم عدد من المنح الدراسية للحصول على شهادتي البكالوريوس أو الليسانس للطلاب المتفوقين من خريجي الثانوية العامة والملتحقين حديثًا بالدراسة بجامعة عين شمس من القاطنين بمناطق المطرية والخصوص وشرق شبرا الخيمة "مسطرد".

كما تضمن اللقاء، تفعيل القوافل الطبية كخدمه مجتمعية للمناطق السكنية المذكورة والذي يمثل جزءا من مهام جامعة عين شمس لخدمة البيئة المحيطة.

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