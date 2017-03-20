أطفال على مقاعد البرلمان.. سياسيات ونجمات رفعن شعار «الأمومة فوق كل شيء»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

إنجاب الأطفال من أجمل ما يحدث لأي سيدة، ولكن سرعان ما تستفيق على أزمة العمل والخيار ما بين العودة لحياتها المهنية، أو تركها والاهتمام بطفلها.

العديد من السياسيات والمشاهير حول العالم اخترن الجمع بين الأمومة والعمل، ليأكدن أن الأمومة والعمل لا يتعارضان.

سيدات كثيرة أبهرن العالم، بعد ظهورهن مع أطفالهن في العمل دون اكتراث للانتقادات التي قد يعرب عنها البعض، وكأنهن يقلن إن الأمومة فوق كل شيء آخر.

1- جيتي جوتلاند

انتشرت صور السياسية السويدية جيتي جوتلاند عضوة البرلمان الأوروبي، مع صغيرها الذي أحضرته معها إلى المجلس، داعية إلى أن تكون أماكن العمل صديقة أكثر للأطفال.

وقالت إنها أرادت أن تجعل من جلب الأطفال إلى العمل أمراً عادياً، موضحة أن أعضاء البرلمان الأوروبي لا يحصلون على إجازات أبوة، وفي حال الحصول على ستة أشهر لإجازة الأبوة، فلا يمكن لسياسي آخر أن يحل محله وأن يقوم بالتصويت نيابة عنه.

2- هان داهل

شاركت العضوة الدنماركية في البرلمان الأوروبي، هان داهل، في إحدى جلسات التصويت بصحبة طفلها، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورج شرقي فرنسا.

3- اشتر سيليت

النائبة اشتر سيليت في برلمان بروكسل أكدت حرصها على القيام بعملها البرلماني على أكمل وجه، دون التخلي عن دور الأم، فاصطحبت ابنها معها خلال حلف الحكومة الجديدة اليمين فى 23 يوليو 2014.

4- ثريا ساينز



تعمدت الإسبانية ثريا ساينز أن يكون طفلها معها فى شهوره الأربعة الأولى أثناء جلسة نقاش برلمانية عن منح إجازة أمومة للسيدات فى ال16 أسبوعاً الأولى بعد الولادة.

5- كارولينا بيسكانسا



اثار اصطحاب النائبة الاسبانية كارولينا بيسكانسكا طفلها البالغ من العمر خمسة اشهر الى البرلمان جدالا في اسبانيا، وهو فعل ارادت منه اظهار الصعوبات التي تواجه النساء في التوفيق بين العمل والحياة العائلية.

واعترض وزير الداخلية المحافظ خورخي فرنانديز دياث على هذا الفعل وقال "لم احب ذلك..ليس هذا مكانا مناسبا لوجود الاطفال".

6- كاترين ستيثلر

البريطانية "كاترين ستيثلر" حضرت الجلسة العامة للبرلمان الأوربي في يناير 2012 مصطحبة طفلها الرضيع معها، وكان يجب عليها القيام بالإقتراع لانتخاب الرئيس الجديد للبرلمان الأوربي.

7- وزيرة دفاع إسبانيا كارمي تشاكون

وزيرة الدفاع الإسبانية التي تم اختيارها للوزارة أثناء فترة حملها، ما أدى إلى انتقادات واسعة ولكن الوزيرة التي وصلت إلى الشهر السابع لم تمنعها متاعب الحمل من السفر إلى أفغانستان، ولكنها اصطحبت معها طاقماً طبيا حرصاً على سلامة مولودها، وكانت صورها أثناء تفقد القوات سببًا من أسباب ارتفاع شعبيتها بين الشعب الإسباني.

8- جوهرة التيس

وامتدت الظاهرة لتشمل البرلمان التونسي، بعد أن اصطحبت "جوهرة التيس" النائبة عن كتلة حركة النهضة التونسية في البرلمان مولودها الجديد خلال إحدى اللجان بالمجلس الوطني التأسيسي عام 2013، خشية على ترك طفلها دون رعاية وهو ما اعتبره الكثيرون نضالا.

وانتشر فيديو النائبة خلال اجتماع لكتلة النهضة وبرفقتها طفلها ومختلف الأغراض الخاصة به فيما قام نواب الحركة بتهنئتها.

9- سندس سليمان

وفى عام 2013 اصطحبت الناشطة السورية سندس سليمان رضيعها 6 شهور، إلى جميع اجتماعات المعارضة السورية وظهرت خلالها وهي تحمل طفلها الرضيع، وقالت وقتها إن الأمومة لا ينبغي أن تقف عائقا أمام العمل السياسي، وأطلقت على ابنها اسم تمرد لترسم مستقبله منذ يومه الأول، وتقول إنها تبدأ يومها مع ابنها وحاجته اليومية، وبعدها يبدءون في حضور الاجتماعات، حيث تأخذه معه في كل اللقاءات والندوات.

10- شاكيرا



الفنانة شاكيرا رفضت حضور بدون برنامج ذا فويس دون وجود ابنها معها واشترطت على ادارة البرنامج ذلك " لرعايته ولكى يكون بصحبتها دائما.

11- أوزلام تومجا

كانت المذيعة التركية، أوزلام تونجا، نموذجا لتلك السيدات، حيث تمكنت من تصوير برنامجها "أتجول حول العالم" ومعها طفلها، نقلا عن موقع "أركان كيليدي" التركي وتبلغ أوزلام من العمر 30 عاما.

12- شاونتي لوي

العداءة الأمريكية شاونتي لوي المشاركة في أوليمبياد ريو لديها من الأطفال ثلاثة، وعلى الرغم من ذلك فإنها تشارك للمرة الرابعة فى الأوليمبياد، وهي لم تحصل على ميدالية إلا أنها حلت فى المركز الرابع.

13- دانا فولمر

السباحة الامريكية دانا فولمر المشاركة في أوليمبياد ريو دي جانيرو لديها طفل يدعى أرين، ورغم ذلك استطاعت تحقيق حلمها فخاضت أوليمبياد ريو، وحصلت على 3 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية.

14- جينيفر أوري

تداول العديد من رواد موقع التواصل الاجتماعي صورة لجينيفر وهي ترضع طفلها الأصغر "أليكسندر" رضاعة طبيعية فى أثناء مشاركتها في دورة ألعاب كاليفورنيا للجودو، ولم يعطلها ذلك عن فوزها بالميدالية الفضية في دورة الألعاب.

15- سلافة معمار

الممثلة سلافة معمار التُقطت لها صور عدة أثناء استقبال ابنتها "دهب" في أحد مواقع التصوير، والتي تظهر أن ابنتها كانت تناديها وتطلبها وتبكي، مما دفع مربيتها إلى إحضارها إلى حضن والدتها في مكان عملها.

16- لينا علوش

فوجئت مذيعة النشرة لينا علوش، أثناء قراءتها لنشرة الأخبار على الهواء مباشرة، بابنتها تقتحم المشهد وتعطيها الهاتف المحمول، لترد على اتصال هاتفي، قادم من العائلة في حلب.

17- اليس بروجناسكي

تناولت مصورة فوتوجرافية أمريكية تدعى اليس بروجناسكي، جانبا من حياة المرأة التي تعمل وتصطحب معها أطفالها أو تعمل وهي حامل، خاصة بعد أن أنجبت تلك المصورة وأدركت أن الانجاب مسؤولية كبيرة إلا أن المرأة قادرة على تحملها.

وبرغم أن المصورة الأمريكية كانت تجوب العالم لالتقاط الصور الفريدة، إلا أنها فضلت أن تظل بجانب وليدها للاعتناء به، وتوجهت لالتقاط صور للنساء الحوامل واللاتي لديهن أطفال أثناء آدائهن العمل، بحسب "نيويورك تايمز".