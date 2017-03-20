التحالف العربي: تدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلنت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت، مساء الإثنين، صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيات الحوثية من مدينة صنعاء اليمنية باتجاه مدينة جازان السعودية.

ونقلت قناة " العربية ـ الحدث" الفضائية عن وسائل إعلام رسمية في المملكة قولها إنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره دون أية أضرار، وأن قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق.