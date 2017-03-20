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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 21/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج القوس

مهنياً: لا تحاول أن تفرض آراءك بالقوة على زملاء العمل واقبل بالمناقشة. لا تشعر بالوقت اليوم بسبب كثرة ضغوط العمل من حولك

عاطفياً: لا تهمل الحبيب على حساب عملك. بل حاول التقرب اليه باستمرار. 

صحياً: تجنب النشويات قدر الإمكان، واختر من المأكولات الأقل دسماً ودهنيات

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

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