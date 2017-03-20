السعودية تمنح المصريين المخالفين مهلة 90 يومًا للمغادرة والعودة بتأشيرة جديدة

كتبت- سحر عزام:

وجهت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الشكر للمملكة العربية السعودية على اتخاذ قرار بالعفو الملكي عن 23 ألف مصري مخالفين لقواعد الإقامة بالمملكة.

وقالت مكرم- في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة"، مساء الاثنين، إن القرار سيبدأ العمل به اعتبارًا من الأربعاء المقبل مع منح مهلة 90 يومًا للمخالفين لمغادرة السعودية والعودة مرة أخرى بتأشيرة جديدة، مؤكدة إن مغادرة المخالفين للسعودية وفقا لهذا القرار لا تعني ترحيل، لكن سيتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى بعد الخروج مع عدم دفع غرامات.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج إن قرار العفو الذي اتخذته السعودية سيتقيد به كل من تسلل عبر أراضي المملكة، وكل من انتهت صلاحية إقامته ولم يقم بتجديدها، وكل من لديه بلاغ بالتغيب عن العمل والمتأخرين عن مغادرة الأراضي السعودية بعد انتهاء التأشيرة الخاصة بهم سواء كانت حج أو عمرة أو مرور أو عمل.