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مجدي طنطاوي: «عايزين نعرف فلوس «تحيا مصر» راحت فين»

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مجدي طنطاوي: «عايزين نعرف فلوس «تحيا مصر» راحت فين» مجدي طنطاوي: «عايزين نعرف فلوس «تحيا مصر» راحت فين»

التحرير

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قال الإعلامي مجدي طنطاوي، مساء الإثنين، إن الشعب يدعم صندوق «تحيا »، لأنه يثق في الرئيس عبد الفتاح ، وقدرته على إنقاذ الوطن.

وأضاف طنطاوي، ببرنامج «كلام جرايد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن «كل رجال أعمال مصر دول مش قادرين يتبرعوا لصندوق تحيا مصر، ولو دورنا هنلاقي أن اللي في الصندوق من حلق الحاجة زينب اللي ماتت، والصندوق به الآن 7 ونصف مليار جنيه».

أكد أن «الشعب يريد معرفة أوجه صرف أموال صندوق تحيا مصر، عايزين نعرف الفلوس بتروح فين»، مشيرًا إلى أن الشعب يثق في الرئيس عبد الفتاح السيسي ويصدق رغبته في إنقاذ الوطن.

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التحرير

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