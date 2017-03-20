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جامعة هليوبوليس تعلن تخريج أولى دفعات إدارة الأعمال

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جامعة هليوبوليس تعلن تخريج أولى دفعات إدارة الأعمال جامعة هليوبوليس تعلن تخريج أولى دفعات إدارة الأعمال

التحرير

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كرمت جامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة، خريجي أول دفعة للجامعة من كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، في احتفالية أقيمت اليوم الإثنين، بحضور الدكتور إبراهيم أبو العيش، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور حلمى أبو العيش، نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور محمد يسرى هاشم رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة، والدكتورة قدرية عبد المتعال، مدير أقسام البحوث والتطوير.

وأكد الدكتور عمرو رمزي، عميد كلية إدارة الأعمال والاقتصاد، التزام الجامعة بفلسفة التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الجامعة تستهدف من خلال البحث العلمى والمناهج التى تدرس بكلياتها ومن ضمنها كلية إدارة الأعمال إلى النهوض بالمجتمع.

وقال الدكتور يسرى هاشم، رئيس جامعة هليوبوليس، إن الجامعة تساهم فى بناء الإنسان بهدف الوصول به ـلى المشاركة فى بناء المجتمع، فالجامعة لها رسالة ورؤية تتحقق من خلال أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجيين.

وأشار الدكتور إبراهيم ابو العيش، رئيس مجلس الأمناء الى أهمية التعلم فى بناء المجتمع، حيث اعطت الجامعة لطلابها الفرصة للنمو والإحتكاك المباشر من أجل المشاركة الفاعلة فى النهوض بالمجتمع، فجامعة هليوبوليس للتنمية المستدامة تعمل على العملية المجتمعية لدى الطلبة والمجتمع عبر اسلوب تدريس يجمع بين التعلم والبحث العلمي والممارسة، مع احتياجات المجتمع المصري ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والمشاكل الملحة والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال مفاهيم الابتكار، والتعاون، والتكنولوجيا.

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التحرير

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