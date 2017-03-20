رئيس «الشئون العربية» بالبرلمان يهاجم إسرائيل بسبب استقالة ريما خلف

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هاجم اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إسرائيل، بسبب استقالة ريما خلف، الرئيس التنفيذى لمنظمة إسكوا التابعه للأمم المتحدة، موضحًا أن سبب استقالتها هو رفضها الضغوط التى مورست عليها لسحب تقرير أصدرته المنظمة يصم إسرائيل بالعنصرية وانها تمارس سياسة الفصل والتميز العنصرى تجاه الفلسطينين، واصفا الاستقالة بأنها صفعة على وجه الأمم المتحدة وأمينها العام الذى خضع للضغوط الأمريكية والإسرائيلية وتبرأ من التقرير.

وأوضح الجمال، فى بيان صحفي، اليوم الإثنين، أن ما ورد فى هذا التقرير لهو أمر كاشف للحقيقة وليس منشئاً لها فالعنصرية الصهيونية تمارس فى فلسطين المحتله منذ سبعة عقود مخالفة بذلك القانون الدولى المادة 2 من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، التى تمنع التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو غير ذلك كما تخالف صريح المادة الأولى من الميثاق العربى لحقوق الإنسان والتى ورد فى فقرتها "ب" أن العنصرية والصهيونية والإحتلال تحد للكرامة الإنسانية وعائق أساسى يحول دون الحقوق الأساسية للشعوب ومن الواجب إدانة جميع ممارساتها وإزالتها.

وأضاف، رئيس لجنة الشئون العربية: "يأتى هذا التقرير ليكون حلقة جديدة فى سلسة التأكيد الدولى والأممى على تهديد إسرائيل للأمن والسلم الدوليين بممارسة سياسات الإستيطان وتدمير المنازل الفلسطينية ومحاولات تهويد القدس والإعتداء على المقدسات الدينية ومنع ممارسة الشعائر وسرقة المياه الجوفية الفلسطينية وقتل واعتقال الفلسطينين دونما جريرة وغير ذلك فى قائمة طويلة من الإنتهاكات لكل القوانين والمعاهدات الدولية".

وأكد أن هذا التقرير ومن بعده إستقالة مديرة المنظمة يكشف بوضوح حالة الإنتقائيه والكيل بعدة مكاييل للمنظمات والمجتمع الدولى والتى فقدت كل مصداقيتها وإغتالت كل أحلام الشعوب الحرة، متسائلًا: "أين منظمات حقوق الإنسان وهيئاتها التى لا هم لها إلا انتقاد الأوضاع فى البلاد العربية والإسلامية وأين العقوبات الدولية التى تفرضها المنظمات والمجالس الدولية والأممية على إسرائيل؟.



