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في لقائهما بالاتحادية.. أبو مازن يطلع السيسي على نتائج اتصالاته مع ترامب

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في لقائهما بالاتحادية.. أبو مازن يطلع السيسي على نتائج اتصالاته مع ترامب في لقائهما بالاتحادية.. أبو مازن يطلع السيسي على نتائج اتصالاته مع ترامب

التحرير

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استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بقصر الاتحادية، والذى يزور القاهرة تلبية لدعوة من الرئيس .

وصرح السفيرعلاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس رحب بالرئيس عباس، مشيراً إلى عمق العلاقات التي تجمع الشعبين المصرى والفلسطينى، ومؤكداً موقف الثابت من القضية الفلسطينية، التي تحتفظ بمكانتها على قمة أولويات السياسة المصرية الخارجية باعتبارها القضية العربية المحورية، ومنوهاً إلى سعى مصر الدائم إلى إيجاد حل عادل وسلام دائم وشامل يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. 

السيسي وابو مازن

وأكد الرئيس على أن وحدة الموقف العربى، الذى يستند على مبادرة السلام العربية، تمثل عنصراً رئيسياً في التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس الفلسطيني أعرب عن شكره وتقديره لدعوة الرئيس، مشيداً بالجهود المصرية الساعية إلى التوصل لحل للقضية الفلسطينية، فضلاً عن تحركات مصر على مختلف الأصعدة لتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وتحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية. 

كما أكد الرئيس الفلسطيني حرصه المستمر على التشاور والتنسيق مع السيد الرئيس خاصة في هذا التوقيت وقبيل عقد القمة العربية في المملكة الأردنية، مشيراً إلى أمله في أن تخرج بقرارات تدعم وحدة الصف العربى وتساهم في توفير حلول عملية للمشاكل التي تعانى منها المنطقة العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن الرئيس الفلسطينى حرص خلال اللقاء على إطلاع السيد الرئيس على مجمل الاتصالات الفلسطينية الأخيرة مع الإدارة الأمريكية الجديدة، والتي تم خلالها التأكيد على التزام الجانب الفلسطيني بالتوصل إلى حل شامل مع إسرائيل. 
وقد أكد الرئيس السيسي أن القضية الفلسطينية ستكون محل تباحث مع الرئيس الأمريكي "" خلال زيارته المرتقبة لواشنطن بداية شهر أبريل المقبل، مشيراً إلى أهمية اضطلاع الإدارة الأمريكية بدورها المحورى في رعاية عملية السلام بما يؤدى إلى استئناف المفاوضات من أجل إنهاء الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية.

السيسي وابو مازن

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين استعرضا كذلك مجمل الأوضاع في المنطقة، حيث أكد الجانبان أهمية دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بما يساهم في عودة الأمن والاستقرار لكافة الدول العربية.

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التحرير

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