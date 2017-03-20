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فيديو| «برلماني»: سياحة المهرجانات إهدار للمال العام

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فيديو| «برلماني»: سياحة المهرجانات إهدار للمال العام فيديو| «برلماني»: سياحة المهرجانات إهدار للمال العام

التحرير

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قال أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة بمجلس النواب، إن سياحة المهرجانات في إهدار للمال العام، لافتًا إلى أن المهرجانات التي نظمتها مصر لم تحقق أي نتائج إيجابية.

وأضاف إدريس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد" : "لابد من التنسيق مع شركات عالمية تستطيع ترويج تلك المهرجانات لمخاطبة العالم بدلا من المهرجانات التي تخاطب الجانب المحلي".

وتابع:"الغرض الأساسى من المهرجانات هو نقل الثقافة والتاريخ للخارج، ولكنه بعد نقل مهرجان الأقصر لم يحدث أي أثر أو نتائج إيجابية".

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التحرير

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