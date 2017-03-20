السيسي يتسلم أوراق اعتماد 7 سفراء جدد

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تسلّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الإثنين، أوراق اعتماد سبعة سفراء جدد لبلادهم لدى القاهرة.

ورحب الرئيس بالسفراء الجُدد، وهم كل من: علي حمدان العايد سفير المملكة الأردنية الهاشمية، محمد علي ساركار سفير جمهورية بنجلاديش، لاورا كانسيكاس ديبرايس سفيرة جمهورية فنلندا.

كما تسلم السيسي أوراق كل من: ما دونج هوى سفير جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ايفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي، تاييى أثقى سيلاسى سفير جمهورية أثيوبيا، وعبد اللطيف جمعة بايف سفير جمهورية قيرغيزيا.

وتمنى الرئيس للسفراء الجدد التوفيق في مهامهم بالقاهرة، مؤكداً حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولهم في كافة المجالات.