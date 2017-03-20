رئيس جامعة بورسعيد لأمهات الشهداء: ربيتم رجالا تفتخر بهم الأجيال

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تقدم الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، بالتهاني لجميع أمهات مصر ومحافظة بورسعيد، بمناسبة عيد الأم، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق والنجاح.

ووجه "شاهين" في تصريحات له، تحية خاصة إلى كل أم شهيد أو مصاب من رجال الجيش والشرطة ممن ضحوا بحياتهم وقدموا بطولاتهم من أجل رفعة واستقرار وأمن الوطن وحماية شعبه، مطالبهم بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبنائهم من بطولات ستتناقلها الأجيال وتزيدهم فخرًا بأنهم قاموا بتربية رجال لا يدافعون عن شعب بل أمة بأكملها، فدماء شهدائنا وسام علي صدورهم.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن المرأة المصرية على مر العصور كان لها دورا بارزا في صناعة تاريخ مصر في الحرب والسلم، وأثبتت وطنيتها في مختلف المواقف والأحداث التي شهدتها مصر الفترة الماضية، وأنها تحظى في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، باهتمام بالغ غير مسبوق، إيمانًا منه بأهمية دورها في دفع عجلة التنمية في مصر بشتى المجالات، وتأكيده بأكثر من موقف دعم الدولة لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يؤكد ذلك هو إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.