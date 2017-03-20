أخبار عاجلة

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
«اقتصادية البرلمان» تناقش تأسيس منطقة تجارة حرة ثلاثية مع «الكوميسا» و«السادك» -
موظفو «الإسكان» يتبرعون بدمائهم لصالح «مصابي الكنيستين» -
بالصور .. تشييع جثمان رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
بالصور.. وزيرة التضامن وعلماء دين يزورون رجال الشرطة المصابين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس جامعة بورسعيد لأمهات الشهداء: ربيتم رجالا تفتخر بهم الأجيال

Google+ Print
رئيس جامعة بورسعيد لأمهات الشهداء: ربيتم رجالا تفتخر بهم الأجيال رئيس جامعة بورسعيد لأمهات الشهداء: ربيتم رجالا تفتخر بهم الأجيال

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

تقدم الدكتور شمس الدين محمد شاهين، رئيس جامعة بورسعيد، اليوم الإثنين، بالتهاني لجميع أمهات ومحافظة بورسعيد، بمناسبة عيد الأم، متمنيًا لهم دوام الصحة والتوفيق والنجاح.

ووجه "شاهين" في تصريحات له، تحية خاصة إلى كل أم شهيد أو مصاب من رجال الجيش والشرطة ممن ضحوا بحياتهم وقدموا بطولاتهم من أجل رفعة واستقرار وأمن الوطن وحماية شعبه، مطالبهم بالفخر والاعتزاز بما قدمه أبنائهم من بطولات ستتناقلها الأجيال وتزيدهم فخرًا بأنهم قاموا بتربية رجال لا يدافعون عن شعب بل أمة بأكملها، فدماء شهدائنا وسام علي صدورهم.

وأكد رئيس جامعة بورسعيد أن المرأة المصرية على مر العصور كان لها دورا بارزا في صناعة تاريخ مصر في الحرب والسلم، وأثبتت وطنيتها في مختلف المواقف والأحداث التي شهدتها مصر الفترة الماضية، وأنها تحظى في عهد رئيس الجمهورية، عبد الفتاح ، باهتمام بالغ غير مسبوق، إيمانًا منه بأهمية دورها في دفع عجلة التنمية في مصر بشتى المجالات، وتأكيده بأكثر من موقف دعم الدولة لجميع الجهود الهادفة لتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما يؤكد ذلك هو إعلانه عام 2017 عامًا للمرأة المصرية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

لحصاد قمح المليون ونصف فدان لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري

«الجبلاية» تدرس إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري